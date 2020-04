Lukaku lancia bordate: “necessario un calciatore della Juve positivo al virus per fermare il campionato”

Il campionato di Serie A è fermo a causa dell’emergenza Coronavirus, sono tante le ipotesi ma al momento è impossibile sbilanciarsi sull’eventuale ripresa. Non mancano comunque le reazioni, e le ultime dichiarazioni dell’attaccante Lukaku hanno scatenato il caos. Ecco le parole su Instagram.

“La salute viene prima di ogni cosa. Perché dobbiamo giocare se nel mondo c’è gente che rischia la vita? Eppure è servito che un giocatore della Juve fosse positivo per fermare il calcio: è normale tutto ciò? No, non è normale. Ammetto che il calcio mi manca, però adesso l’importante è la salute della gente. Tutto il resto è secondario”, ha concluso Lukaku.