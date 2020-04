Mancini: “l’Europeo? Ce la giocheremo”, poi parla del passato sulle panchine di Inter e City

L’emergenza Coronavirus ha portato al rinvio di Euro2020, si giocherà la prossima estate e l’Italia ha tutte le chance di arrivare fino in fondo. E’ la convinzione anche del ct Roberto Mancini che ha parlato attraverso una diretta Instagram con l’ex attaccante Bobo Vieri. “La Francia è campione del mondo e in questo momento anche più forte di noi, Germania e Spagna stanno ricostruendo. Sarà un bell’Europeo. Arriveremo con 5-6 squadre veramente forti. Ce la giocheremo, siamo fiduciosi e ci arriviamo bene”.

INTER E MANCHESTER CITY – All’Inter abbiamo vinto campionati e coppe, quegli anni sono stati un piacere. Il City? Non vinceva da 50 anni, stava iniziando a investire su bravi giocatori ma non avevamo ancora una grandissima squadra. Lo United dominava da sempre, poi abbiamo iniziato a fare sempre meglio, abbiamo vinto Coppa d’Inghilterra e campionato. L’ultima partita è stata pazzesca, al 91’ stavamo ancora perdendo, poi è arrivato il gol di Aguero. Vincere la Premier è difficilissimo, ci sono tantissime partite senza sosta. Non riposi mai, a Natale soprattutto. I giocatori si allenano a duemila, non si fermano mai. Ogni partita era una guerra”.

ZANIOLO – “L’avevamo seguito durante l’Europeo U19, a quel tempo era giovane. Si vedeva la qualità. Con lui c’erano anche Tonali, Kean e diversi giocatori bravi. Poi mi son detto ‘Proviamolo’. Nonostante fosse giovanissimo, si vedeva che aveva personalità e forza. La Roma poi è stata brava a farlo giocare. Zaniolo fra due-tre mesi sarà pronto, per agosto-settembre ci sarà. Spero di arrivare agli Europei con tutti in forma”.