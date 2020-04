Ecco il nuovo ponte di Genova: i messaggi di Sampdoria e del tecnico Davide Nicola [FOTO]

E’ stata una giornata importante per la città di Genova. E’ stata infatti completata la struttura del nuovo ponte e sostituisce quello ‘Morandi’ che dopo il crollo provocò la morte di tante persone. Ci sono la bandiera di San Giorgio, la bandiera della città di Genova e il tricolore italiano sull’ultima campata che completa lo “scheletro” del nuovo viadotto. Un momento veramente storico che è stato accompagnato dal tecnico Davide Nicola. “Ultima campata. La potenza di questa immagine ha qualcosa di unico. E al senso di dolore per le 43 vittime del crollo si affianca quello di gratitudine per ciascuno di questi 600 straordinari operai che stanno contribuendo ad un’esemplare opera di ricostruzione. L’Italia che vogliamo è anche questa”.

Messaggio anche dalla Sampdoria: “Genova ha ricostruito il suo #Ponte – si legge in un post -. Ora ricostruiamo insieme un nuovo futuro affinché non accadano mai più tragedie come quella del 14 agosto 2018”.