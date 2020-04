Probabili formazioni Serie A, Liverani rinchiude un calciatore. Sarri chiama Francesca Piccinini, torna Borriello

Si torna il campo per la 31ª giornata del campionato di Serie A, il torneo è ormai agli sgoccioli e la classifica sta prendendo sempre più forma per gli obiettivi di scudetto, Champions League, Europa League e salvezza. Il turno prende il via con la trasferta della Lazio contro il Lecce, i biancocelesti credono fermamente alla prima posizione, in serata invece interessante sfida tra Fiorentina e Cagliari. Nel lunch match trasferta insidiosa per l’Inter contro l’Hellas Verona, alle 15 di domenica match casalinghi per Bologna, Spal e Torino, rispettivamente contro Sassuolo, Udinese e Brescia. La Roma affronta in casa il Parma, trasferta per il Napoli contro il Genoa. Alle 18 Atalanta-Sampdoria, chiude il big match di San Siro tra Milan e Juventus.

Probabili formazioni Serie A

Assenza pesantissima in casa Juventus, il difensore de Ligt è stato squalificato dal giudice sportivo per ben 3 giornate. L’accusa? Si è ribellato ai continui sfottò che lo accompagnano da quando è in Italia e ha deciso: “Si gioca a pallamano”. Inevitabile il duro provvedimento. Soluzione a sorpresa per il sostituto, il tecnico Maurizio Sarri ha comunicato la decisione in anteprima ai microfoni di CalcioWeb: “per fortuna il giudice sportivo ha squalificato de Ligt, io non ho mai guardato la pallavolo in vita mia, è da settembre che l’olandese mi ha obbligato a seguire anche questo sport. Mi sono informato ed adesso sono un grande appassionato. Non mi fido di Rugani e Demiral, per questo motivo ho deciso che il centrale al fianco di Bonucci sarà Francesca Piccinini, mi hanno detto che è molto brava a schiacciare”. La notizia fa il giro in breve tempo e stuzzica Marco Borriello: “voglio tornare a giocare alla Juve, mi basta solo farmi la doccia al termine della partita”, il bomber dovrebbe partire dagli spogliatoi. Non è da escludere la presenza di Alessandro Matri.

Giallo in casa Lecce. Al termine dell’ultima seduta di allenamento Liverani urla: “nello spogliatoio c’è Paz”, la squadra si fa prendere dal panico e decide: “noi lì dentro non entriamo, nessuno si farà la doccia e ci presenteremo in queste condizioni nel match contro la Lazio”. Il tecnico pensa nella sua mente: la squadra dovrà puzzare il più possibile per provare a vincere qualche contrasto, è la strategia giusta. Prende la chiave e chiude in via definitiva Paz.

Scelta discutibile quella del tecnico Longo del Torino: “ho a disposizione una squadra imbarazzante, non mi sembra corretto far giocare Sirigu e Belotti, entrambi partiranno dalla panchina”. Spazio dunque a Ujkani e Millico.

Serie A, i consigli del fantacalcio

Puntiamo fortissimo su Alexis Saelemaekers, solo la pronuncia del suo nome può intimorire gli avversari, per lo stesso ragionamento non rischiamo tra i titolari Verdi del Torino.

Nel Verona Kumbulla-Rramhani e Amrabat possono fare la differenza, la telecronaca della sfida Hellas Verona-Inter sarà affidata a Gigi Delneri.