Risultati Serie A, 30ª giornata: colpi di scena a Torino e Roma, Conte si arrabbia e Ranieri canta. La classifica aggiornata

Risultati Serie A, 30ª giornata – Andata agli archivi un’altra giornata di massima serie, come sempre tra eventi inaspettata, tante emozioni e assurdi colpi di scena. Un esempio è la grigliata del Napoli che strapazza la Roma, il derby della mole finito a pallamano, lo spettro dello 0-3 a tavolino tra Cagliari e Atalanta o la canzone di Ranieri dopo la rimonta subita dalla Sampdoria in casa contro la Spal. Per non dimenticare la sfuriata di Conte (Antonio, è bene specificare di questi tempi) e il pari tra Lazio e Milan con richiami nostalgici.

SABATO 18 APRILE

ORE 18

NAPOLI-ROMA 3-0

ORE 20.45

JUVENTUS-TORINO 2-1

DOMENICA 19 APRILE

ORE 12.30

CAGLIARI-ATALANTA 2-1

ORE 15

BRESCIA-VERONA 0-1

PARMA-FIORENTINA 1-0

SAMPDORIA-SPAL 2-3

SASSUOLO-LECCE 3-1

UDINESE-GENOA 1-1

ORE 18

INTER-BOLOGNA 2-1

ORE 20.45

LAZIO-MILAN 1-1

LA CLASSIFICA

JUVENTUS 75 LAZIO 70 INTER 67 ATALANTA 58 ROMA 54 NAPOLI 45 PARMA 44 MILAN 43 VERONA 42 BOLOGNA 38 CAGLIARI 38 SASSUOLO 37 FIORENTINA 34 TORINO 31 UDINESE 29 LECCE 28 GENOA 27 SAMPDORIA 26 SPAL 22 BRESCIA 19