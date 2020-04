Serie C, Capuano sul sorteggio-promozione: “non è pensabile giocarsi la serie B ai bussolotti”

Continuano le grandi discussioni sul futuro del campionato di Serie C. Al momento sembra veramente azzardato parlare di ripresa della stagione, si fa sempre più strada l’ipotesi di una sospensione definitiva con la promozione delle prime tre di ogni girone. E la quarta? Tramite sorteggio, secondo alcune anticipazioni. Soluzione che però non convince e che dovrebbe essere rivista. Ha affrontato l’argomento Ezio Capuano, allenatore dell’Avellino.

“Ritengo che sia impossibile ripartire in C. Per le capoliste – ha spiegato a Sportitalia – è un dato inconfutabile che hanno strameritato e parlo di Monza, Vicenza e Reggina, dunque meritano eccome la promozione. Riguardo la quarta onestamente il bussolotto lo lascerei alle massaie per giocare all’Enalotto. Non è assolutamente pensabile che presidenti che hanno investito tantissimo possano giocarsi la serie B ai bussolotti. Ma il tecnico dell’Avellino assolve il numero uno della Lega Pro. Capisco benissimo Ghirelli e gli faccio i complimenti per come sta gestendo la situazione. E capisco quanto sia difficilissimo trovare una soluzione. Nemmeno Einstein sarebbe in grado di prendere una decisione in questo momento. Se si devono giocare i playoff devono farlo tutte le squadre, non solo alcune. Ripeto non è facile”.