Shock nel calcio, calciatore della Lokomotiv muore per infarto durante l’allenamento [NOME e DETTAGLI]

Shock nel mondo del calcio. E’ morto Innokentiy Samokhvalov, difensore della Lokomotiv Mosca, aveva appena 22 anni. Il calciatore si sarebbe sentito male durante un allenamento individuale. “Si è sentito male durante una sessione di allenamento individuale. Le circostanze verranno chiarite”, ha dichiarato il club in una nota. “Era un uomo gentile e comprensivo, un buon amico. È un grande dolore per la nostra famiglia”, ha aggiunto il Lokomotiv Mosca. Il suo allenatore nel Kazanka, Alexandre Grichine, ha svelato a R-Sport che il calciatore sarebbe morto per un arresto cardiaco. Aveva una moglie ed un figlio.

We are truly sad to announce the death of Kazanka defender – Innokentiy Samokhvalov.

He had a wife and a son.

Kesha was a kind, helpful person and a good friend. We are truly shocked by what happened and express our sincere condolences to his family and friends. pic.twitter.com/LgpcHMdB8d

