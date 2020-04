Vieri-Toni, l’ex Palermo: “22 gol a 38 anni? Gli altri erano scarsi. Adesso non c’è nessuno che supera quota 15”

Le dirette su Instagram di Bobo Vieri sono diventate ormai un appuntamento fisso, gli ospiti danno sempre vita a siparietti esilaranti, in più si parla sempre di temi interessanti legati al mondo del pallone. Uno degli ultimi calciatori protagonisti è stato Luca Toni, campione del mondo con la maglia della Nazionale.

“Luca, segnare ventidue gol a 38 anni è davvero tanta roba…”, dichiara Vieri. Nella stagione 2014-2015, Toni vinse la classifica cannonieri: “Significa che gli altri erano scarsi”, ha scherzato l’ex Palermo come riporta ‘Il Corriere dello Sport’. “Ti ricordi quando eravamo noi in Nazionale? Eravamo tutti grandi attaccanti, e se uno di noi non aveva segnato almeno 20 gol lo prendavamo per il cu**. Adesso invece, a parte Immobile che sta facendo veramente bene, non c’è un italiano che non supera i 15 gol. È un bel problema”.