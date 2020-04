Zoff: “Siamo così scuri che la gente abbia voglia di pensare al calcio o a un gol?”

“Sta mancando il gioco di squadra e questo mi spaventa moltissimo. Qui si vince tutti insieme oppure si perde tutti insieme. E siccome in ballo c’è la vita, c’è il futuro, non una partita o una coppa, dobbiamo mettere da parte egoismi e interessi di bottega. Cosa che per adesso non sta avvenendo”. A parlare così al Corriere della Sera è l’ex portiere e ct della Nazionale, Dino Zoff.

“La questione stipendi? Non mi piace il tono volgare della discussione, è inaccettabile la polemica urlata, quando fuori c’è la gente che muore. Bisogna fare ognuno la sua parte, questo è chiaro, tutti si dovrà rinunciare a qualcosa. Ma con uno spirito di collaborazione, nelle giuste sedi, non facendo la guerra. Ci vuole rispetto. La ripresa del campionato? L’emergenza è al centro di tutto, il problema è che non tutti l’hanno capito. Il calcio aiuta, ma siamo sicuri che adesso o fra un mese la gente abbia voglia di pensare al calcio, a un gol?”