Bologna-Napoli 2-2, le difese vanno in vacanza: “Incuriositi dalle cabine in plexiglass nelle spiagge”

L’estate non è ancora iniziata, eppure – nonostante l’emergenza di questi mesi – c’è voglia di “bella stagione”. Sole, temperature in aumento e belle giornate nelle ultime settimane: se non fosse per questa anomala situazione, i weekend a venire sarebbero i primi a vedere qualche timido avventuriero nelle spiagge.

Chi ha ascoltato il consiglio in anticipo? I difensori di Bologna e Napoli. Avete mai sentito parlare, in linguaggio calcistico, di “difese che sono andate in vacanza”? Ecco, è successo al Dall’Ara, ma nel vero senso della parola. I difensori, infatti, sono andati letteralmente in vacanza. “Approfittiamo della trasferta in Emilia per andare in costiera romagnola!”, ha urlato Koulibaly nella conferenza stampa della vigilia. “Sono incuriosito dalle nuove cabine in plexiglass che monteranno nelle spiagge”, ha affermato davanti ai giornalisti increduli. I due allenatori non fanno resistenza, anzi, approvano. E Bologna-Napoli, sfida delle 18 della 33ª giornata di Serie A, si gioca – appunto – senza difese: finisce 2-2, con le doppiette di Milik e Orsolini.

A fine gara, i compagni sono andati alla ricerca dei propri difensori ancora a divertirsi in spiaggia. All’arrivo, l’incredibile scoperta: avevano acceso un falò dentro una cabina. Peccato, però, che una manovra sbagliata avesse portato al peggio: la cabina è andata a fuoco e adesso le due società dovranno ripagare i danni. “Tutti i difensori sono in vendita!” ha affermato un arrabbiatissimo Aurelio De Laurentiis.