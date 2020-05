Bonaccini (governatore dell’Emilia Romagna) dà ok agli allenamenti: Parma e Spal attendono i protocolli

L’ordinanza di Stefano Bonaccini, che consente la ripresa degli allenamenti nei centri sportivi da lunedì 4 maggio, è di fatto un assist per le quattro squadre emiliane. Il governatore dell’Emilia Romagna ha emanato un provvedimento per i 4 club di Serie A della Regione, vale a dire Bologna, Parma, Sassuolo e Spal. Servono però ulteriori sicurezze prima di poter ripartire. In una nota apparsa sul sito ufficiale, la Spal ha comunicato che “l’attività della prima squadra biancazzurra rimarrà sospesa in attesa del protocollo sanitario e delle norme sulla definizione di ripresa delle competizioni sportive”.

In precedenza anche il Parma aveva informalmente fatto sapere che prima di poter ripartire andrà condiviso e approvato un protocollo sanitario che permetta di poter svolgere gli allenamenti in sicurezza. I ducali hanno rimandato l’apertura del centro sportivo, ma sono pronti a raccogliere l’assist del Governatore della Regione Emilia-Romagna. Centro sportivo e macchina organizzativa sono pronte a ripartire, in attesa degli ultimi dettagli.