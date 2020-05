Campania, De Luca contro la corsetta: “Ho visto cinghialoni della mia età senza mascherina…”

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel suo intervento in diretta Facebook ha tenuto a precisare alcune cose riguardo alla corsetta. “E’ consentita l’attività motoria individuale ma non si può fare la corsa. Io capisco che sia una limitazione. Ma è capitato di trovare gente a fare footing in mezzo a famiglie e bambini e questo non è possibile. Io ho trovato vecchi cinghialoni della mia età a correre senza mascherina, in mezzo a bambini e famiglie. Questi andrebbero arrestati. Mica è tanto grande il sacrificio? Si tratta di aspettare appena due settimane. Ora potete passeggiare, anche veloce, ma non correre. Poi dal 18 maggio si potrà consentire la corsa senza mascherine, ma in aree adibite perché non è tollerabile vedere gente che spruzza goccioline di sudore e di saliva in mezzo alle famiglie”.