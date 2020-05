L’ex Juve: “bianconeri leziosi, gli manca la mentalità in Champions”

“Champions League? La Juventus è ancora lontana. Quest’anno ha fatto molta fatica, anche in campionato e infatti si ritrova una super Lazio ad un punto. Se la sta rischiando”. Sono le dichiarazioni dell’ex centrocampista della Juventus Angelo Di Livio, qualche dubbio sulla stagione del club bianconero come riporta anche il ‘Corriere dello Sport’. “In Champions con il Lione c’è da capovolgere un risultato, ma non mi è piaciuta molto la mentalità. L’aggressività, la cattiveria e l’attaccamento alla maglia sono mancate. Quest’anno mi è sembrata una squadra un po’ leziosa”.

SU ALLEGRI – “È stato un cambio che in pochi hanno capito. Chi vince va rispettato sempre e non può essere mandato via. Allegri sarà il nuovo Lippi. I miei auguri a Sarri, che ha capito cosa si prova a stare in una squadra in cui devi sempre vincere”.

SU CRISTIANO RONALDO – “È un super campione, lo devi far sempre giocare. È un esempio per come si allena e per la sua vita”.