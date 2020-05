“Dopo l’addio al calcio studierò da torero”, la confessione dell’ex Fiorentina

Joaquin ha trascorso una carriera molto importante e adesso sta pensando al futuro in un nuovo ruolo. Nell’intervista pubblicata da As per Joaquin l’ex Fiorentina ha svelato le intenzioni. “Abbiamo vissuto una situazione inimmaginabile. Spero che che il virus sia debellato e si torni alla normalità il più presto possibile. Mi godrò in un modo o nell’altro ciò che mi rimane del calcio. Più si avvicina il ritiro, più ci penso. Voglio il tesserino di allenatore e poi valutare le varie offerte, ma non ho deciso ancora un futuro da tecnico”.

Fra le passioni c’è quella da… torero. “Mi piacerebbe, ma è difficile. Quando lascerò il calcio voglio comunque seguire questa mia passione che ho sempre avuto sin da quando ero piccolo. Mi affascina moltissimo la professione. Amo i toreri e di tutto ciò che muove questo mondo. Da ragazzo mi sono iscritto alla scuola di corrida a El Puerto e quando mia madre capì che stava diventando una cosa seria, disse a mio padre di iscrivermi al calcio”.