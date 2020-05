“Forse me ne torno in Argentina”: il calciatore del Milan annuncia l’addio

“Sto valutando il mio futuro. Non escludo la possibilità di tornare a giocare in Argentina. Da quando sono arrivato, il club ha cambiato due volte la proprietà. Il Milan tornerà a essere il Milan. Sarà una delle potenze europee come prima, ma ci vuole tempo”. Sono le dichiarazioni a Tanto Por Decidir, programma della radio argentina 94.7 FM del centrocampista Lucas Biglia. Il calciatore del Milan non è reduce da una buona stagione, ma in generale l’esperienza in rossonero non è stata entusiasmante. Adesso vorrebbe rilanciarsi, magari in Argentina.