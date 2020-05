Infortunio Ibrahimovic, tegola per il Milan: si teme un lungo stop per lo svedese [DETTAGLI]

Milan in ansia per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese si è fermato per un infortunio in allenamento e rischia di stare fuori a lungo. Dalle prime indiscrezioni sembra un possibile stiramento al gemello del polpaccio, ma c’è il timore che possa essere coinvolto anche il tendine d’Achille. L’attaccante è stato servito con un lancio e, nello scatto, ha sentito una forte fitta al polpaccio. Lo svedese è rimasto a terra dolorante ed è stato trasportato negli spogliatoi. Dopo la doccia è uscito zoppicando vistosamente. Ibrahimovic sarà sottoposto immediatamente a degli esami, per capire l’esatta entità dell’infortunio. In caso di coinvolgimento del tendine lo stop sarebbe molto lungo.