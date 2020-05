L’Inter sbanca Genoa. Il ritiro ha funzionato, ma i calciatori non vogliono tornare a casa: “Dovrò fare di nuovo il bucato”

Nell’anticipo delle 12.30 relativo alla 36ª giornata di Serie A, l’Inter ha sbancato Marassi battendo agilmente il Genoa per 0-3. Mattatori Lukaku (doppietta) e Sensi, autori dei gol. Ha funzionato la cura Conte, che dopo il pari interno contro la Fiorentina della scorsa settimana ha mandato tutti in ritiro punitivo. Giorni produttivi per la rosa nerazzurra, i calciatori scendono in campo ed eseguono alla perfezione, come fossero dei soldatini, i dettami dell’allenatore. La partita, infatti, non è mai in discussione: l’uno due di Lukaku è tra 20′ e 22′, poi Sensi completa l’opera nella ripresa.

Il problema però, adesso, è un altro. Una sorta di “effetto collaterale” inaspettato, una sorpresa: i calciatori non vogliono tornare a casa, preferiscono restare in ritiro. Il capitano, a nome di tutta la squadra, ha da poco inviato una nota alla società: “Non vogliamo tornare a casa, preferiamo stare in ritiro – si legge – Chi le sente poi le mogli che pretendono il bucato, le pulizie e tante altre faccende da svolgere. La quarantena ci ha rovinato e ora ci opponiamo: restiamo in ritiro!”