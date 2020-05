Mourinho confessa: “Quella è l’unica volta in cui ho pianto dopo una partita”

E’ un duro, lo sappiamo. Ma anche lui ha pianto. In un’intervista a ‘Marca’, José Mourinho confessa: “Quella notte è l’unica volta in cui abbia mai pianto dopo una partita di calcio. Lo ricordo bene: io e Aitor (Karanka, ndr) abbiamo parcheggiato la macchina di fronte a casa nostra e abbiamo pianto. È stato molto difficile accettare la sconfitta, in quella stagione eravamo la squadra migliore in Europa”. Il riferimento è alla sconfitta ed eliminazione in semifinale di Champions contro il Bayern Monaco quando lui era alla guida del Real Madrid.