“Noi ultimi a vincere la Champions? La Juve non ci riesce”, Mourinho sull’esperienza all’Inter

I rapporti tra Josè Mourinho e la Juventus non sono mai stati idilliaci. Adesso lo Special One torna a parlare del club bianconero e non sono mancate le punzecchiature. Il tecnico è stato ospite di Rai Sport, ecco le sue parole sul club nerazzurro e sul percorso della Juve in Europa, come riporta anche TMW. “Della vittoria di Madrid ricordo tutto, tutti i dettagli. Se dopo dieci anni tutti ricordano tutto e perché è stata una cosa emozionale, che è andata più lontana di quello che è il calcio. Era una questione di amicizia”.

“Nelle ultime stagioni in Italia c’è stato il dominio della Juventus che però non è riuscita a vincere a livello europeo. Penso che l’Inter di oggi stia diventando sempre più forte, con grandi investimenti e giocatori. Magari riuscirà di nuovo a tornare al vertice del calcio italiano e vincere di nuovo la Champions League”.