Notizie del giorno – Doppio lutto nel mondo del calcio, Veron attacca Mancini, caso sospetto di Coronavirus

Notizie del giorno – Un altro lutto ha colpito il mondo del calcio. E' morto ad Arezzo all'età di 73 anni l'ex portiere Aldo Nardin: era malato da tempo. Aveva iniziato la carriera nell'Arezzo, nel 1971/1972 l'esordio in Serie A con la maglia del Varese contro il Milan mentre nell'anno successivo diventa il portiere del Napoli. Scende in Serie B per guidare i pali della Ternana, gioca tutte le partite e ottiene la promozione in Serie A. Prosegue la carriera con Lecce, Lazio, Foggia e Civitavecchia. La notizia è stata confermata dal figlio, attraverso un post pubblicato su Facebook

Altro lutto nel mondo del calcio. Addio a Mauricio Hanuch, ex centrocampista argentino. Aveva 43 anni e combatteva contro un cancro allo stomaco. Negli ultimi giorni era stato ricoverato in ospedale per problemi al fegato e al rene. 'El Turco', questo il suo soprannome, era stato compagno di Cristiano Ronaldo

"In allenamento Mancini era davvero il peggiore di tutti, una vera spina nel fianco. Disturbava moltissimo, se riuscivo evitavo di allenarmi insieme a lui, proprio non mi ci trovavo. L'età poi tranquillizza, da allenatore mi ha dato tanto

"L'ultima serie di esami a cui è stato sottoposto il gruppo-squadra ha evidenziato un caso di sospetta positività al Covid-19 relativamente a un membro dello staff. In attesa di ulteriori approfondimenti, la squadra in via precauzionale riprenderà domani gli allenamenti in forma individuale e ad orari differenziati senza uso di locali comuni. Nel caso in cui fosse confermata la positività, il gruppo-squadra sarà isolato in ritiro". Questa la breve nota