Il pericolo dei calabroni giganti killer: “sono usciti dall’Asia”

Una nuova minaccia arriva dall’Asia. Si tratta di calabroni giganti che stanno diffondendo la paura all’interno della comunità scientifica. Sono grandi più del doppio delle api mellifere e viaggiano a 20 km orari, hanno un grosso pungiglione pieno di veleno che contiene neurotossina, in grado di causare arresto cardiaco e shock anafilattico.

L’apicoltore Conrad Bérubé ha dichiarato al New York Times di essere stato recentemente attaccato da uno sciame. “È stato come avere puntine roventi nella mia carne, sono fortunato a essere ancora vivo”. E’ partita la caccia per individuarli e fermali prima per evitare un’invasione nel Nord America.