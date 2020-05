Ronaldinho, il retroscena sul Barcellona: l’addio ai blaugrana per colpa di… Messi

Ronaldinho è stato uno dei calciatori più forti del calcio ed un grande protagonista con la maglia del Barcellona, poi i blaungrana hanno deciso di affidarsi a Messi, scelta che si è rivelata ovviamente vincente. Il Daily Mail racconta che negli ultimi anni il brasiliano aveva iniziato a prendere poco seriamente gli allenamenti, per dedicarsi alle serate e all’alcol: il calo di forma è stato netto. Il Mundo Deportivo dedicò una prima pagina che parlava di pancia da birra per Ronaldinho. La paura del club blaugrana era che Messi si facesse influenzare troppo da Ronaldinho, cominciando a non comportarsi anche lui in maniera professionale. E quindi, Laporta decise di silurare il brasiliano.