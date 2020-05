Serie C, i medici contro la decisione del Consiglio Federale: “Ripresa del campionato ipotesi irricevibile”

“La ripresa della Serie C, con questo protocollo, è un’ipotesi irricevibile. I medici della Serie C annunciano possibili iniziative clamorose”. L.A.M.I.CA., l’associazione dei medici del calcio guidata da Enrico Castellacci, ha appena inviato al Consiglio Federale della FIGC e per conoscenza alla Lega Pro, come apprende l’ANSA, una lettera. Tutti i medici della C, dopo la decisione del Consiglio Federale di portare a termine i tornei professionistici, hanno sottoscritto un documento nel quale giudicano inapplicabile il protocollo sanitario e prefigurano “iniziative clamorose”.