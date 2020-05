“Ho sniffato cocaina tutte le sere per quattro anni”, la clamorosa rivelazione di Noel Gallagher

Clamorose dichiarazioni di Noel Gallagher, fondatore degli Oasis e grande tifoso del Manchester City, ha raccontato di come la cocaina gli abbia rovinato la vita in un’intervista per il podcast di Matt Morgan ‘Funny How?’: per quattro anni sniffava cocaina ogni sera procurandosi tra gli effetti collaterali “terribili attacchi di panico” che lo “paralizzavano”.

Come riporta anche il ‘Corriere dello Sport’ la decisione di chiudere con la cocaina è arrivata il 5 giugno del 1998, davanti ad una partita di calcio della Germania “Ho avuto un paio di fottuti attacchi di panico, brutali e aggressivi, motivo per cui l’ho lasciata – le parole di Gallagher – se hai passato tre notti a provare un sacco di cose, pensi di morire. Davvero. E le rockstar muoiono di quella merda”.