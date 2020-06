Calciomercato, conferme sull’innesto del Napoli. Duello Bologna-Parma e corsa a 4 per Borré

La settimana si è aperta con i botto per quanto riguarda il calciomercato. La sessione non è ancora partita, ma le squadre di Serie A iniziano a muoversi per non farsi trovare impreparati. In particolar modo molto attive le grandi, ecco tutte le operazioni nel dettaglio.

GABBIA – Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il giovane difensore del Milan avrebbe alcune offerte da Parma e Bologna, il Milan potrebbe decidere di lasciarlo partire in prestito.

ROMA – “Qui sono estremamente felice: amo il club, i tifosi, la città. Mi piacerebbe restare per molti anni, non è facile trovare una passione così grande”. Sono le dichiarazioni del tecnico, Paulo Fonseca, in un’intervista al giornale portoghese Publico: “Kluivert? È diverso dal padre, che era un grande attaccante. Justin però ha le qualità per diventare dello stesso livello, è uno dei giovani su cui la Roma conta per il futuro”.

NAPOLI – “Abbiamo cercato di sistemare in tempo di Covid la sua situazione con il Chelsea e non era facile. Contatti con il Napoli e Giuntoli? Ci sono stati, così come ci sono stati altri interessamenti per Boga, ma in questo momento siamo estremamente concentrati sul campionato e stiamo cercando di capire che situazioni ci sono”. Così il ds del Sassuolo, Giovanni Rossi, a Sky Sport in merito al futuro dell’attaccante Boga.

Poi sulla panchina del Sassuolo: “La permanenza di De Zerbi non dipende da queste ultime partite siamo molto contenti del suo lavoro. Lo riteniamo pronto per ripetere quanto fatto qui da grandi allenatori come Allegri, Pioli e Di Francesco a Sassuolo. Paura che me lo portino via? In questo mondo ho imparato a stare molto attento. Al tempo stesso ho conosciuto bene Roberto, è un ragazzo serio e ti dice le cose in faccia. Siamo fiduciosi di proseguire insieme”.

CORSA A 4 IN SERIE A – Rafael Santos Borré, attuale giocatore del River Plate, potrebbe tornare in Europa, come riporta Don Bàlon. In prima fila la Sampdoria, l’attaccante classe ’95 ha stuzzicato le fantasie di Lazio, Udinese e Atalanta.