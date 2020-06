Calciomercato, dalla Spagna: Schick si è proposto al Real Madrid!

Patrik Schick sta trascinando il Lipsia in Bundesliga. L’ex Roma e Sampdoria è finalmente tornato in ottima forma, adesso si sta confermando anche un buon finalizzatore. Tanto di pensare in grande per il futuro, come confermano alcune voci provenienti dalla Spagna.

Il Lipsia vorrebbe riscattarlo ma a cifre inferiori rispetto ai 29 milioni stabiliti a inizio stagione, ma la destinazione tedesca nel basta più all’attaccante. Come riporta il portale spagnolo “Don Bàlon”, tramite il suo entourage Schick si sarebbe proposto al Real Madrid. Jovic e Mariano Diaz non hanno convinto e Schick vorrebbe diventare il vice Benzema.