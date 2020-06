La confessione di Modric: “quella volta che Mourinho fece piangere Ronaldo, finì quasi in rissa”

Continuano ad arrivare le rivelazioni di Modric dalla sua biografia. Il calciatore ha svelato alcuni retroscena che riguardano anche la Juventus, inoltre ha fatto discutere la parte relativa al battibecco tra José Mourinho e Cristiano Ronaldo.

“Stavamo vincendo in Coppa del Re per 2-0 ma Ronaldo non inseguì il terzino avversario in una loro azione di rimessa. Vidi José furioso con Cristiano e i due ebbero un lungo botta e risposta. E confesso che quella reazione da parte dell’allenatore mi lasciò sorpreso. Rientrati negli spogliatoi per l’intervallo vidi Ronaldo quasi in lacrime per la rabbia… ‘Faccio del mio meglio e lui continua a criticarmi’ diceva. Quando Mourinho entrò e continuò ad attaccarlo stava per scoppiare una rissa. Solo l’intervento dei compagni la evitò”.