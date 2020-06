Lutto nel mondo del calcio, giocatore cade in un fiume e viene trascinato dalla corrente [NOME e DETTAGLI]

Un terribile lutto scuote il mondo del calcio. Tragedia per l’Arzignano, squadra che milita in Serie C. Mattia Storti, 13enne delle giovanili, è morto cadendo nel fiume Agno a Cereda di Cornedo Vicentino, in provincia di Vicenza. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi increduli degli amici, che non hanno potuto evitare la tragedia. Il piccolo Mattia è stato trascinato dalla corrente e nemmeno l’intervento dei Vigili del Fuoco e di un medico del ‘Suem 118’ ha potuto rianimare e salvare il ragazzo. Mattia Storti giocava nella formazione ‘Esordienti’ dell’Arzignano Valchiampo. La redazione di CalcioWeb si unisce al dolore della famiglia e del club.