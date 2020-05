Notizie del giorno – Lutto per Nainggolan, grave incidente per un attaccante, rivelazione su Marotta

Notizie del giorno – Grave lutto in famiglia per Radja Nainggolan, il centrocampista belga ha dovuto fare i conti con la morte della nipote, che – come scrivono i media in Belgio – si è dovuta arrendere dopo una lunga battaglia con il cancro. Il calciatore ha scritto un messaggio su Instagram: “Tesoro, mancherai a tutti noi. Al tuo ragazzo, ai bambini, al papà, ai fratelli e alle sorelle, a tutti. Così giovane, ancora non riesco a crederci (IL TOCCANTE MESSAGGIO)

Una notizia triste sconvolge il mondo del calcio. Sono ore di ansia in Francia per le condizioni di Yassine Benzia, attaccante del Digione che rischierebbe di perdere l’uso della mano sinistra. Il calciatore è stato vittima di un brutto incidente in quad, l’algerino è stato ricoverato d’urgenza in ospedale e, successivamente, operato. Alcuni dettagli sono arrivati da Olivier Delcourt, presidente del Digione, a ‘Bien Public’. “Yassine è sotto morfina e resterà (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Svelato un clamoroso retroscena sul futuro del dirigente dell’Inter Beppe Marotta. L’indiscrezione è stata lanciata dall’edizione odierna de ‘Il Messaggero’: “rimpiange la Juventus. Conte lo pressa per la Coppa Italia perché non vuole finire a zero tituli e Zhang non ha gradito la sconfitta sulla battaglia per le date della ripresa del calcio”.

L’attuale ad starebbe addirittura meditando l’addio dall’Inter: “In questo lockdown ha dovuto combattere ogni tipo di guerra. Prima quella per non ripartire. L’ha fatto in maniera silenziosa senza mai alzare polveroni in pubblico. Non è nel suo stile. Ha contestato i tempi stretti della ripresa con la Coppa Italia. Prima l’ha fatto con il presidente (TUTTI I DETTAGLI)

Gli stadi di calcio sono all’avanguardia, ma molto spesso si verificano anche episodi particolari. Anche un impianto moderno come lo Stadium of Light di Sunderland può riscontrare problemi: è quanto confermato da Albert Morgan, leggendario magazziniere del Manchester United. Parlando al podcast ufficiale dei Red Devils, come riporta anche IlPosticipo.it ha svelato retroscena disgustosi.

“C’era il rumore di una goccia che cadeva dentro un secchio, quindi pensavamo fosse colpa di una perdita nel soffitto. I ragazzi si stavano preparando, poi sono passati attorno al secchio e sono andati in campo per il riscaldamento. Pochi minuti dopo (IL RACCONTO)