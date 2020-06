Robben torna a giocare dopo un anno: ecco la nuova squadra dell’olandese [FOTO]

Notizia clamorosa sul fronte calciomercato: Robben torna a giocare dopo un anno. A sorpresa l’ex Bayern Monaco sarà ancora protagonista. Il suo vecchio club, il Groningen, ha infatti annunciato il ritorno. “Dipenderà dal mio impegno e dalla mia motivazione, il mio sogno ora è di giocare nuovamente con la maglia del Groningen. Ho parlato con il club e i tifosi, mi hanno chiesto di seguire il mio cuore”. Ha detto il calciatore. Bisognerà valutare la condizione fisica dell’olandese, le qualità non sono assolutamente in discussione. Adesso si unirà alla squadra nel ritiro pre-stagionale del 2020/21, in vista dell’inizio del campionato fissato per il 12 settembre.