Wanda Nara: “La gente pensa di sapere tutto di me, ma tanti dettagli piccanti non li conosce…”

Ospite della copertina della rivista ‘Gente‘ è la moglie ed agente di Mauro Icardi, Wanda Nara. Nel corso dell’intervista, ha confessato che sarà girata una serie tv sulla sua vita: “Quest’anno due aziende molto grosse mi hanno proposto di raccontare la mia vita in una serie: una è Netflix e l’altra è HBO – riporta calciomercato.com – Sto pensando a come strutturare quella storia . Se volessi iniziare dalla mia infanzia, la serie sarebbe davvero lunga e dovrebbe esserci un’altra pandemia per vederla tutta (ride ndr). Ci sarebbero molti capitoli e molti personaggi. Questa settimana dovremmo iniziare a scriverla, sarà un ottimo lavoro. Molte persone pensano di sapere tutto di me, ma giuro che molti dettagli piccanti non sono mai stati pubblicati. Come mi è stato detto, parte della serie sarà girata in Argentina, ma la maggior parte delle riprese avrà luogo in Europa. Non so chi mi interpreterà, perché io stessa non riesco ancora a immaginarlo”. In alto la FOTOGALLERY con alcuni tra gli scatti più bollenti della donna.