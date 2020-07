Roma, ritorno di fiamma Pallotta-Friedkin: accelerata nella trattativa per la cessione

Pallotta-Friedkin: si riapre la trattativa per la cessione della Roma. Il possibile acquirente ha riformulato l’offerta ed è disposto a rilevare i giallorossi anche subito, alle condizioni dettate nell’ultimo aggiornamento: 490 milioni, più 85 per risanare i debiti della società. Nei prossimi giorni la Consob farà una valutazione del prospetto informativo inviato dalla Roma la scorsa settimana e riguardante l’aumento di capitale, le cui modalità sono state deliberate dall’assemblea dei soci del mese scorso, ma non è stato ancora reso operativo. L’unico a manifestare interesse per la Roma è stato, ad oggi, Dan Friedkin. Anche per quanto riguarda l’iscrizione al prossimo campionato non dovrebbero esserci problemi. L’intenzione di Pallotta e Friedkin è quella di chiudere dopo l’Europa League, competizione in cui la Roma sarà impegnata ad agosto.