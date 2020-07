Classifica Serie A post Covid, l’aggiornamento: Atalanta campione e Sassuolo in Champions, disastro Lazio

Un nuovo aggiornamento della classifica Serie A post Covid. Nelle scorse settimane, la redazione di CalcioWeb aveva stilato una mini graduatoria provvisoria del nostro campionato alla ripresa dopo il lungo stop legato all’emergenza. Già tante erano state le sorprese dopo le quattro giornate trascorse.

Adesso, alla 32ª, con altri due turni trascorsi (sei in totale), cambiano ancora le carte in tavola. Sì, perché la Juve viene da un solo punto conquistato, mentre Atalanta, Milan e Sassuolo continuano a volare. Allo stesso modo la Lazio è in caduta libera e nelle ultime tre non ha raccolto neanche un pari. In virtù di ciò, e senza considerare i recuperi della 25ª giornata (giocati dopo lo stop ma precedenti allo stesso da calendario), è l’Atalanta a comandare dall’alto dei suoi 16 punti (cinque vittoria ed un pari). Ad oggi sarebbe campione d’Italia, con Milan e Sassuolo a seguire a ruota in Champions League. In basso, invece, al di là del già conclamato disastro Lazio, in B ci andrebbe il Parma oltre a Lecce e Spal. I gialloblù di D’Aversa, dalla ripresa, hanno conquistato infatti soltanto quattro punti. Di seguito la classifica Serie A post Covid aggiornata dopo 6 turni.