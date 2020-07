L’ex Juve si taglia la barba per donare kit igienici ai quartieri poveri della città [NOME, FOTO e VIDEO]

Juan Pablo Sorín, ex calciatore di Barcellona, Juventus, Lazio, Paris Saint-Germain, River Plate e Villarreal, è diventato famoso dopo il ritiro per via della sua folta barba. Ora, però, ha deciso di tagliarla per una buona causa. Una società multinazionale leader di prodotti per la rasatura, in collaborazione con il 44enne argentino di Buenos Aires, ha promesso di donare 6.000 kit di igiene e prevenzione a quartieri vulnerabili, colpiti dalla pandemia del Covid-19. Il tutto in cambio del taglio dell’ex calciatore. Il calciatore ha mostrato i progressi del taglio sui social, con una serie di video che spiegavano il tutto passo dopo passo. Aiutato dalla moglie Sol e dalla figlia Betta il look di Sorin si è trasformato. I capelli sono rimasti lunghi, come sempre, ma quelli (almeno per ora) non ha intenzione di tagliarli. In basso FOTO e VIDEO.