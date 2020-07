Confermata la retrocessione degli Hearts of Midlothian e del Partick Thistle rispettivamente dalla Premiership e dalla Championship scozzese. Il collegio arbitrale indipendente si è pronunciato a favore della Federazione, senza che nessuno dei due club ricevesse alcun risarcimento. La decisione è stata unanime, con le promozioni confermate per Dundee United, Raith Rovers e Cove Rangers: “Il tribunale nominato ai sensi dell’articolo 99 della Scottish Football Association ha emesso la sua decisione oggi. Ha dichiarato all’unanimità che i ricorsi alla risoluzione scritta del 15 aprile 2020 sono falliti e che l’SPFL aveva il diritto di approvare e attuare la risoluzione scritta e tutto ciò che ne derivava”.

Lo scorso 8 aprile i campionati sono stati fermati per via della pandemia. I club retrocessi d’ufficio si sono espressi in un comunicato: “Dato che a tutte le Parti è stato chiesto di non commentare la decisione del tribunale o di rivelare i dettagli delle audizioni per motivi di riservatezza, tutto ciò che possiamo solo dire è quanto siamo delusi e sorpresi del risultato. Non ci pentiamo di aver intrapreso questa azione poiché è stata la cosa giusta per noi. C’erano modi migliori per affrontare la fine della stagione, modi più giusti piuttosto che mettere il peso di una pandemia su tre club”. L’Hearts, in particolare, ha definito “vergognosa” la scelta del collegio e ha promesso ulteriori ricorsi perché il club con la retrocessione subirebbe “gravi ed ingenti perdite economiche”.