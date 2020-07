La Juventus cala il tris a Genova. La terza rete porta la firma di Douglas Costa e anche questa è una perla. Il brasiliano, entrato da qualche minuto, riceve palla sulla destra, si accentra leggermente e lascia partire un sinistro imprendibile per Mattia Perin. Un’altra firma d’autore e di pregevole fattura per il trionfo dei bianconeri. In basso il VIDEO del gol di Douglas Costa.