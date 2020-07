Gol Ibrahimovic, lo svedese è inarrestabile: rete di testa contro il Sassuolo [VIDEO]

GOL IBRAHIMOVIC – Grandi emozioni nei primi minuti della partita di campionato tra Sassuolo e Milan, due squadre che giocano un ottimo calcio e allenate da due ottimi tecnici: Pioli e De Zerbi. Nei primi minuti subito una tegola per la squadra ospite, infortunio per Conti e al suo posto dentro Calabria. Passano pochi minuti ed i rossoneri passano in vantaggio, il marcatore è Zlatan Ibrahimovic, lo svedese si fa sentire in area e sigla il gol del vantaggio. In basso il video della rete.

Il gol di Ibrahimovic