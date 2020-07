Mi scappa la pipì, non ne posso proprio più io la faccio…in campo: Eoin Bradley finisce in tv, ma è in buona compagnia

“Mi scappa la pipì” cantava Pippo Franco. E una cover ad anni di distanza potrebbe riproporla Eoin Bradley, attaccante del Coleraine FC. Il nord-irlandese ha avuto un impellente bisogno fisiologico e ha ben pensato di “liberarsi” in campo. Durante la pausa prima dei tempi supplementari della semifinale di coppa contro il Ballymena, Bradley aveva bisogno di un altro break: quello per correre al bagno. Di tempo non ce n’era e così ha optato per la soluzione più estrema. Peccato che le immagini siano andate in onda su ‘BBC 2’ e i commentatori della partita si siano dovuti scusare con i telespettatori. E dire che l’avversaria, il Ballymena, è davvero una delle preferite da Bradley, che aveva aperto le marcature su calcio di punizione, segnandole il suo 19° gol in carriera. Poi il pari e la sconfitta ai rigori, anche a causa di un errore dell’attaccante dagli undici metri. Avversaria stimolante sì, ma stavolta anche troppo. Ma Eoin Bradley è in buona compagnia: prima di lui era toccato a Jens Lehmann, a Ronaldo ‘il Fenomeno’ e a Gary Lineker. L’inglese, addirittura, come possiamo dire? Ah ecco: l’aveva fatta…grossa!