Banega-Conte, sfottò per il parrucchino: “ti aspetto fuori” [VIDEO]

La finale di Europa League ha fornito tantissime indicazione, emozioni e colpi di scena tra Siviglia e Inter. Successo per la squadra spagnola con il risultato di 3-2, delusione per gli uomini di Antonio Conte che hanno accarezzato la possibilità di alzare il trofeo, 10 anni dopo il Triplete. Non sono mancati i momenti di tensione, in particolar modo per un battibecco tra Conte e il centrocampista Banega. L’argentino si è diretto verso Conte portandosi la mano ad indicare i capelli, chiaro lo sfottò sul parrucchino. I due poi se le sono promesse, “Ti aspetto fuori”, prima dell’intervento dell’arbitro. In basso il video.