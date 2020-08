Balotelli nella terra del conte Dracula, SuperMario corteggiato dal Cluj

Mario Balotelli a casa di Dracula. Con la retrocessione del Brescia SuperMario dovrebbe definitivamente liberarsi dall’accordo con la squadra lombarda. E se su di lui ci sono il Boca Juniors e il Flamengo (oltre al Como), alla lista delle pretendenti si aggiunge il Cluj, club della Transilvania. Come riporta il quotidiano romeno ‘Gazeta Sporturilor’, ci sarebbero in corso delle trattative per portare Balotelli da quelle parti. Il Cluj ha vinto il campionato nazionale e giocherà i preliminari di Champions League (nel percorso delle squadre campioni e quindi sarà testa di serie ai playoff). Proprio questo potrebbe convincere SuperMario ad accettare l’offerta. Balotelli non gioca la Champions dal 2017, quando si fermo ai preliminari con il Nizza.