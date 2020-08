Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa dei bianconeri: ad un passo McKennie dello Schalke 04 [DETTAGLI]

Colpo a sorpresa per il centrocampo della Juve. Secondo ‘Sky Sport’, i bianconeri stanno per chiudere per Weston McKennie, mediano classe 1998 in arrivo dallo Schalke 04. Accordo raggiunto sulla base di 3 milioni di euro di prestito oneroso, più 18 di diritto di riscatto. Nato e cresciuto in Texas, McKennie è arrivato in Germania nel 2017 entrando a far parte subito della rosa dello Schalke. Nonostante la giovane età, lo statunitense ha già collezionato 19 presenze e 6 goal con la nazionale e quasi 100 presenze con la maglia della squadra tedesca, Può agire sia da mediano che nel ruolo di difensore centrale. Nelle scorse settimane era stato accostato a diversi club di Premier League. Lo Schalke potrà far respirare le casse, dopo le gravi difficoltà patite negli ultimi mesi.