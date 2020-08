Calciomercato Milan, accordo con Rebic sull’ingaggio: adesso due soluzioni

CALCIOMERCATO MILAN – L’obiettivo è continuare a stupire. Il Milan ha fatto molto bene dopo il lockdown ed è stata la squadra che ha fatto meglio dopo la ripartenza. Adesso l’intenzione è confermarsi anche nella prossima stagione e per questo motivo è stata data ancora fiducia al tecnico Stefano Pioli.

Si è confermato come uno dei migliori l’attaccante Ante Rebic, si sta studiando la strategia per strappare il calciatore all’Eintracht Francoforte. Il prestito è previsto fino al 2021, due le soluzioni per il Milan: comprare subito il calciatore o acquistarlo al termine della prossima stagione. Nel frattempo, secondo quanto riporta Sky Sport le parti hanno raggiunto un accordo sull’ingaggio da percepire in caso di trasferimento a titolo definitivo.