Dalle ore 12 si sta tenendo la riunione del Consiglio Federale in cui si è parlato anche della partenza della nuova stagione di Serie A. Qualche dubbio sull’inizio il 19 settembre, data inizialmente concordata. C’è, infatti, qualche club che spinge per il rinvio di un’altra settimana. Sembra in ogni caso che non ci saranno sorprese. La decisione in Consiglio è perciò quella di confermare il weekend del 19-20 settembre. Il calendario verrà stilato mercoledì 2 settembre.