Cessione Genoa, ecco l’offerta presentata da Gestio Capital che non ha convinto Preziosi

CESSIONE GENOA – Sono ore di valutazioni in casa Genoa, il club rossoblu è al lavoro per la prossima stagione ma a tenere banco sono sempre le voci che riguardano il futuro. Si continua a parlare della cordata guidata da Gestio Capital con la partecipazione di Andrea Radrizzani, patron del Leeds. Secondo quanto riporta il Secolo XIX, l’offerta presentata sarebbe stata in totale di circa 30 milioni. E’ questa la proposta considerata ‘ridicola’ dal presidente Preziosi.

Sull’imprenditore marocchino Rahhal Boulgoute, uno dei suo legali ha spiegato: “Stiamo aspettando dal Genoa incartamenti sui conti dell’ultimo periodo, una volta che li avremo potremo in 72 ore preparare un’offerta. Abbiamo massima stima e rispetto del presidente Preziosi, vorremmo restasse con una quota di minoranza. E Boulgoute, un imprenditore da tripla A sia in Italia sia in Marocco, ha grandi conoscenze, può aiutarlo ad aprire nuove relazioni in Africa”.