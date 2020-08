Inter ko, Molinari sfotte Lukaku. E Marchisio mette like… [FOTO]

E’ ancora tanta la delusione in casa Inter per la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia. Lukaku è passato in poco tempo da eroe a primo responsabile della sconfitta. Prima il belga ha aperto le marcature su calcio di rigore dopo una grande azione personale. Sul 2-2 ha fallito la palla della vittoria, poi è stato sfortunato in occasione dell’autogol del definitivo 3-2. Non sono mancati gli sfottò nei confronti del calciatore ex Manchester United. Edoardo Molinari, fratello di Francesco, campione di golf e tifoso della Juve, sul proprio profilo Twitter ufficiale ha scritto: “Ancora una volta l’ha decisa lui… Romelu Lukaku!!!”. Tra i like anche quello dell’ex Juventus Claudio Marchisio.

Ancora una volta l’ha decisa lui…Romelu Lukaku!!! 🤭 #finoallafine — Edoardo Molinari (@DodoMolinari) August 21, 2020