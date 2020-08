Juventus, Pirlo chiama… Nesta: proposto il ruolo di vice-allenatore

Continua la rivoluzione in casa Juventus. Tutto è nato dalla decisione di esonerare l’allenatore Maurizio Sarri, al suo posto è stato chiamato Andrea Pirlo. In attesa di novità sul fronte calciomercato, il nuovo allenatore sta programmando al meglio la prossima stagione e ha intenzione di circondarsi da altre persone in grado di aiutarlo a crescere. Al suo fianco ci saranno Roberto Baronio e Igor Tudor con quest’ultimo che si occuperà della fase difensiva. Secondo il Corriere dello Sport, Pirlo vuole un vice allenatore di peso e ha telefonato al tecnico del Frosinone Nesta, reduce dalla sconfitta in finale dei playoff di Serie B contro lo Spezia. Nesta e Pirlo sono stati compagni di squadra in Nazionale e anche al Milan.