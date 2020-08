Juventus, Paratici conferma l’interesse per Zaniolo: “è forte, non ci vuole un ds a capirlo…”

La Juventus è in campo per la partita di campionato contro la Roma, la testa per la squadra di Sarri è rivolta alla partita di Champions League contro il Lione. Prima della partita ha parlato il direttore Paratici ai microfoni di Sky Sport, indicazioni sull’interesse per Zaniolo.

“È un bravo calciatore – dice il chief football officier della Juve, prima della gara di Serie A – non ci vuole un direttore sportivo a capirlo. Adesso pensiamo alle partite da giocare e a festeggiare”.

“Vincere uno scudetto è sempre una stagione straordinaria, questo non ce lo dimentichiamo. Sono 9 anni di fila che vinciamo lo scudetto, è qualcosa di impensabile, se penso a 10 anni fa quando sono arrivato io e quando è arrivato il Presidente. Se ce lo avessero detto avremmo pensato a qualche matto, a qualche previsione strana. Cominciamo ad apprezzare il risultato della stagione”.