Manchester United, aria tesa e insulti: Lindelof e Bruno Fernandes a muso duro, che scintille! [VIDEO]

Il Manchester United non è riuscito a raggiungere la finale di Europa League, sconfitto ieri sera in semifinale dal Siviglia. La squadra di Solskjaer, per mole di gioco ed occasioni create, meritava probabilmente qualcosa in più rispetto agli spagnoli, ma specialmente ad inizio ripresa ha trovato un portiere ospite insuperabile. Alla fine è arrivata la sconfitta, con il gol di De Jong che ha sancito il 2-1 finale.

Proprio l’azione che ha portato a questa marcatura ha creato scompiglio e scintille tra Lindelof e Bruno Fernandes, quest’ultimo autore del gol del momentaneo vantaggio su rigore. L’ex calciatore di Serie A ha avuto infatti da ridire nei confronti del compagno, a detta sua disattento nella marcatura. Il difensore, dal canto suo, ha risposto a muso duro e lo scontro – durato pochi secondi – è stato ripreso dalle telecamere. In basso il VIDEO.