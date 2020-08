L’Uefa: “Champions e Europa League a rischio se non si rispetta il protocollo”

Le squadre dovranno rispettare i protocolli in Champions e Europa League, il rischio è quello di non disputare le partite. E’ l’allarme riferito dalla Bbc. “L’Uefa si aspetta che tutte le parti aderiscano alle migliori pratiche igieniche, sia negli ambienti di gara controllati, sia nelle vite quotidiane private”, afferma il protocollo. “È indispensabile che tutte le precauzioni stabilite in questo documento, e le migliori prassi igieniche standard, siano rigorosamente rispettate dai membri delle squadre. Il ritorno delle coppe europee sarà immediatamente seguito dalle qualificazioni della Nations League, a settembre. I protocolli stessi sono stati redatti sotto la guida del presidente del Comitato medico dell’Uefa, Tim Meyer, che è anche responsabile dei protocolli della Bundesliga. Le squadre saranno testate due o tre giorni prima di lasciare il Paese d’origine e sul posto, il giorno di ogni partita. L’Uefa promette di avere i risultati “almeno sei ore” prima del calcio d’inizio. Ai club è stato detto che i giocatori devono indossare mascherine “nei luoghi pubblici”, quando viaggiano e l’uso dei voli charter “è fortemente raccomandato”.