Dal Sudamerica spingono: “Suarez sarà un nuovo calciatore della Juventus”

“L’uruguaiano Luis Suárez sarà un nuovo giocatore della Juve, mancano alcuni dettagli. Sarebbe un’ottima coppia con CR7″. A scriverlo, sul proprio profilo personale Twitter, è il giornalista colombiano Daniel Perez, che si sbilancia in maniera importante su una trattativa che avrebbe ripreso quota oggi, dopo i problemi sorti per arrivare a Dzeko, altro obiettivo dell’attacco bianconero. Il nome dell’attaccante del Barcellona è accostato da ormai qualche settimana al club italiano, ma si è fatto ancora più insistente dopo le intenzioni dei blaugrana di non voler proseguire il suo rapporto con lui.

El uruguayo Luis Suárez sería nuevo jugador de la Juve, faltan algunos detalles. Haría gran dupla con CR7. Opiniones ? — Daniel Pérez (@dperezdeportes) September 1, 2020